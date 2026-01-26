Théâtre Et pendant ce temps Simone Veille Luc-la-Primaube

Théâtre Et pendant ce temps Simone Veille

Route de la Vallée Luc-la-Primaube Aveyron

Entrée libre

Samedi 2026-01-31

Une comédie déjantée et engagée.

Dans cette pièce, vous découvrirez quatre générations de femmes qui se succèderont devant vous et vous proposeront un voyage dans le temps. Ponctué par les interventions d’une fantasque et grinçante Simone, vous (re)découvrirez cette quête d’une égalité hommes/femmes qui s’est faite à force de combats, de désirs et de doutes.

60 ans de féminisme revisités avec beaucoup d’humour !

Avec la troupe Le loup, le renard et la belette .

