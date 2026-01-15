Théâtre Et pendant ce temps Simone Veille ! Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax

Théâtre Et pendant ce temps Simone Veille !

Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Trois lignées de femmes entrainent le public, sous le regard historico-comique d’une Simone qui veille, au pays de la femme. Marcelle, France et Jeanne avaient 20 ans en 1940. On les retrouve dans les années 50, elles sont mariées, mères au foyer et ont renoncé à leurs ambitions personnelles pour rentrer dans le droit chemin dicté par la société. Ces femmes sont les premières de trois lignées de femmes qui évoluent, génération après génération, de 1950 à nos jours et retracent l’évolution de la condition féminine en France de façon humoristique, déjantée et intelligente !

Dans le cadre du Festival de théâtre Félix en Herbe .

Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 20 67

