Théâtre Et pendant ce temps Simone Veille Espace Culturel Sarah Bernhardt Sainte-Adresse

Espace Culturel Sarah Bernhardt 43 Rue d’Ignauval Sainte-Adresse Seine-Maritime

20 décembre 2025, 20:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

La société française a connu de profonds changements au cours du 20e siècle, en particulier pour la condition féminine. Ce sont ces évolutions que la pièce vous propose de revivre. Des saynètes pleines d’humour et de drôlerie illustrent un propos profond et documenté…

