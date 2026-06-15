Aubure

Théâtre Et pendant ce temps Simone veille Trinidad

1 rue de l’école Aubure Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-11 21:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-12 2026-07-13

Et pendant ce temps Simone veille de l’auteure Trinidad est une comédie sur l’évolution de la condition des femmes depuis 1950. Mise en scène: Marie-Paule GAY

La troupe du Sac à puces propose de découvrir une pièce de théâtre intitulée et pendant ce temps Simone veille de l’auteure Trinidad.

Comédie sur l’évolution de la condition des femmes depuis 1950.

Mise en scène Marie-Paule GAY .

1 rue de l’école Aubure 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 83 65 81 86

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English :

Meanwhile, *Simone Veille* by Trinidad is a comedy about the changing status of women since 1950. Directed by Marie-Paule GAY

L’événement Théâtre Et pendant ce temps Simone veille Trinidad Aubure a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr