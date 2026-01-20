Théatre Et pendant ce temps Simone Veille ! Rue Eugène Boudet Varetz

Théatre Et pendant ce temps Simone Veille !

Rue Eugène Boudet Espace Colette Varetz Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Un spectacle écrit par Hélène Serres, Bonbon, Corinne Berron, Vanina Sicurani et Trinidad; Mise en scène par Gilles Rosso avec Brigitte Beaussonie Josiane Delahaye, Josette Gout, Josette Gouyon et d’Annie Dhieras

Le féminisme peut-il être drôle? C’est tout l’enjeu de ce spectacle qui revisite la condition féminine des années 50 à nos jours Quatre génération de femme se succèdent dans ce voyage dans le temps qui s’étend de la lutte pour l’avortement à la procréation médicalement assistée. Ponctuées par les interventions d’une fantasque et grinçante Simone qui veille à nous rappeler les dates importantes, nous (re)découvrons cette quête d’une égalité hommes/femmes qui s’est faite à force de combats, de désirs et de doutes. 60 ans de féminisme revisités avec beaucoup d’humour et une question

Tarifs Public 10€ ; de 12 ans gratuit .

Rue Eugène Boudet Espace Colette Varetz 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 06 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théatre Et pendant ce temps Simone Veille ! Varetz a été mis à jour le 2026-01-17 par Brive Tourisme