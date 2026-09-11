Théâtre – Et pour cette seule raison Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence
vendredi 9 octobre 2026 · Aix-Marseille Université Le Cube · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Théâtre – Et pour cette seule raison
Vendredi 9 octobre 2026 à partir de 15h et à partir de 19h. Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
C’est d’abord l’histoire d’une fratrie de quatre frères et sœurs: Pénélope, Erzulie, Antigone et Manuel, étudiant qui avait l’habitude d’aller manifester. Un jour, après une manifestation contre le pouvoir en place, il ne rentre pas chez lui.
Ses sœurs paniquent et ne savent plus quoi faire. L’attendre où sortir le chercher en bravant le couvre-feu instauré par le pouvoir.
C’est ensuite l’histoire d’un chœur éternel, en dehors du temps des mortels, composé de voix et de corps féminins. Ce chœur est partout. Il a connu toutes les guerres. Et pour cette seule raison est le récit de ceux qui restent, de ceux qui partent, mais aussi d’un million de voix qui luttent en silence dans le capharnaüm du monde. .
Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
First and foremost, this is the story of four siblings: Penelope, Erzulie, Antigone, and Manuel, a student who used to go out to protest. One day, after a protest against the ruling regime, he didn’t come home.
L’événement Théâtre – Et pour cette seule raison Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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