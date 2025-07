Théâtre « Et puis nous avons dansé… » Jaure

Théâtre « Et puis nous avons dansé… » Jaure samedi 2 août 2025.

Théâtre « Et puis nous avons dansé… »

Place du Tilleul Jaure Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Spectacle à 20h30 Pierre, Hélène et Paul se retrouvent dans la maison où ils ont vécu ensemble plus jeunes. Ici, il y a vingt ans, ils se sont aimés, puis séparés, éloignés, chacun construisant sa propre vie loin de cet héritage commun.

Spectacle à 20h30 Pierre, Hélène et Paul se retrouvent dans la maison où ils ont vécu ensemble plus jeunes. Ici, il y a vingt ans, ils se sont aimés, puis séparés, éloignés, chacun construisant sa propre vie loin de cet héritage commun. Aujourd’hui ils se réunissent avec conjoints et enfant pour vendre la maison et tenter de détricoter l’écheveau de leurs trois vies.

Théâtre du Roi de Cœur 06 62 56 86 17 www.theatreduroidecoeur.fr

Comité des fêtes de Jaure 06 71 29 99 43 .

Place du Tilleul Jaure 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 56 86 17

English : Théâtre « Et puis nous avons dansé… »

Show at 8:30pm: Pierre, He?le?ne and Paul meet again in the house where they grew up together. Here, twenty years ago, they fell in love, then separated and moved away, each building his own life far from this shared heritage.

German : Théâtre « Et puis nous avons dansé… »

Vorstellung um 20:30 Uhr Pierre, He?le?ne und Paul treffen sich in dem Haus, in dem sie in ihrer Jugend zusammen gelebt haben. Vor zwanzig Jahren haben sie sich hier geliebt, dann getrennt und entfremdet, und jeder hat sein eigenes Leben fernab des gemeinsamen Erbes aufgebaut.

Italiano :

Spettacolo alle 20.30: Pierre, He?le?ne e Paul si ritrovano nella casa dove hanno vissuto insieme da giovani. Qui, vent’anni fa, si sono innamorati, poi si sono separati e allontanati, costruendo ognuno la propria vita lontano da questo patrimonio comune.

Espanol : Théâtre « Et puis nous avons dansé… »

Espectáculo a las 20.30 h: Pierre, He?le?ne y Paul se reencuentran en la casa donde vivieron juntos de jóvenes. Aquí, hace veinte años, se enamoraron, luego se separaron y se mudaron, cada uno construyendo su propia vida lejos de esta herencia compartida.

L’événement Théâtre « Et puis nous avons dansé… » Jaure a été mis à jour le 2025-07-18 par Vallée de l’Isle en Périgord