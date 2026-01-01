THEATRE Et si c’est une fille ? Centre culturel Metz Queuleu Metz

THEATRE Et si c’est une fille ?

Centre culturel Metz Queuleu 53 rue des Trois Évêchés Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2026-01-31 20:15:00

fin : 2026-01-31 21:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Cie ATELIERDESOPHIE

L’Atelier de Sophie veut attirer l’attention du public sur le jeu et les postures des comédiens du fait de l’absence de décor, c’est ce qui fait sa force. Il se veut théâtre contemporain, comique avant tout, parfois burlesque et décalé.

Thème l’égalité femmes-hommes, ses avancées et reculades.

Synopsis

Bientôt l’égalité H-F ? Cinq sœurs (et un vétérinaire), rescapées de l’ancienne école ménagère Dominique, ont appris à des générations de jeunes filles le savoir être une parfaite épouse et maîtresse (de maison !) Epoque révolue.

Eviter la fermeture de l’école tient du miracle et un miracle s’est produit et a tout bouleversé l’ordre établi, venez assister à cette soirée école portes ouvertes… à tout public.Tout public

5 .

Centre culturel Metz Queuleu 53 rue des Trois Évêchés Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 87 65 56 86

English :

Cie ATELIERDESOPHIE

L?Atelier de Sophie?s strength lies in its ability to draw the audience?s attention to the actors? acting and postures, thanks to the absence of scenery. It is contemporary theater, above all comic, sometimes burlesque and offbeat.

Theme: gender equality, its advances and setbacks.

Synopsis:

M-F equality coming soon? Five sisters (and a vet), survivors of the old Dominique housewife school, have taught generations of girls how to be a perfect wife and mistress (of the house!) A bygone era.

Avoiding the school’s closure is a miracle, and a miracle has occurred that has turned the established order on its head. Come and join us for this open evening… for the general public.

