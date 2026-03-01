Théâtre Et si c’est une fille Centre social Espace de la Grange-aux-Bois Metz

Théâtre Et si c’est une fille

Centre social Espace de la Grange-aux-Bois 86 Rue de Mercy Metz Moselle

Bientôt l’égalité H-F ? Cinq soeurs (et un vétérinaire) rescapées de l’ancienne école ménagère Dominique, ont appris à des générations de jeunes filles le savoir être une parfaite épouse et maîtresse (de maison) . Epoque révolue. Eviter la fermeture de l’école tient du miracle… un miracle s’est produit et a bouleversé l’ordre établi. Venez assister à cette soirée école portes ouvertes… à tout public. Sérieux s’abstenirTout public

Centre social Espace de la Grange-aux-Bois 86 Rue de Mercy Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 87 74 85 88

English :

M-F equality coming soon? Five sisters (and a veterinary surgeon), survivors of the old Dominique domestic school, have taught generations of young girls how to be a perfect wife and housewife . A bygone era. Keeping the school from closing was a miracle… a miracle that shook up the established order. Come along to this open evening… for the general public. Serious please

