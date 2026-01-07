Théâtre Et si c’était elle ? La Salicorne Saujon
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-02-21 20:30:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Samedi 21 février à 20h30 à la Salicorne, pièce de théâtre Et si c’était elle ?
L’histoire vraie d’une rencontre virtuelle pas comme les autres !
English :
Saturday February 21 at 8:30pm at La Salicorne, play Et si c’était elle?
The true story of a virtual encounter like no other!
