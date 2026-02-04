THÉÂTRE ET SI DEMAIN C’ÉTAIT NOUS Salle du Pontrais Le Gâvre

THÉÂTRE ET SI DEMAIN C’ÉTAIT NOUS

Salle du Pontrais 14 rue du Stade Le Gâvre Loire-Atlantique

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Dans le cadre du Printemps des Poètes, satire sociale impertinente dénonçant l’exclusion, présentée par la troupe de théâtre amateur La Capsule à partir de 12 ans. Gratuit.

English :

As part of Printemps des Poètes, a cheeky social satire denouncing exclusion, presented by amateur theater troupe La Capsule ages 12 and up. Free admission.

