Théâtre et si on en parlait ? Complet
Cinéma Maule Baïtha Mauléon-Licharre
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Soirée théâtre au cinéma Maule-Baïtha, à Mauléon.
Difficile d’être en harmonie avec son esprit lorsque le corps vieillit, que le couple se tarit, que les copines vous rappellent que vous n’avez plus 20 ans et que votre fille joue les troubles fêtes. Ce soir, Loulou, Marie, Stella, Caroline vont se livrer comme jamais. Un moment de sincérité, de remise en question, de prise de conscience et d’autodérision. La mise en scène est d’Anne Bourgeois, avec Astrid Veillon, Léa François, Christine Lemer, Valérie Baurens, Célia Mocydiarz. Spectacle proposé par l’association Soule et moi de possibles. Billetterie à la librairie Tandem et sur Helloasso. Complet. .
Cinéma Maule Baïtha 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 15 45
