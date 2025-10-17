Théâtre Et si on se disait tout ? Centre Albert Poncet Domérat
Théâtre Et si on se disait tout ? Centre Albert Poncet Domérat vendredi 17 octobre 2025.
Théâtre Et si on se disait tout ?
Centre Albert Poncet 335 boulevard victor hugo Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 21:00:00
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
Mensonges, quiproquos, rires et émotions sont au programme de cette comédie moderne qui ne va pas laisser le public, indifférent !
Pièce d’Éric Marty, jouée par Aventures Artistiques.
.
Centre Albert Poncet 335 boulevard victor hugo Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00
English :
Lies, misunderstandings, laughter and emotion are the order of the day in this modern comedy that won’t leave audiences indifferent!
Play by Éric Marty, performed by Aventures Artistiques.
German :
Lügen, Missverständnisse, Lachen und Emotionen stehen auf dem Programm dieser modernen Komödie, die das Publikum nicht gleichgültig lassen wird!
Ein Stück von Eric Marty, gespielt von Aventures Artistiques.
Italiano :
Bugie, equivoci, risate ed emozioni sono all’ordine del giorno in questa commedia moderna che lascerà il pubblico senza fiato!
Opera di Éric Marty, interpretata da Aventures Artistiques.
Espanol :
Mentiras, malentendidos, risas y emoción están a la orden del día en esta comedia moderna que dejará al público sin aliento
Obra de Éric Marty, interpretada por Aventures Artistiques.
L’événement Théâtre Et si on se disait tout ? Domérat a été mis à jour le 2025-10-02 par Montluçon Tourisme