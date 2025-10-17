Théâtre Et si on se disait tout ? Centre Albert Poncet Domérat

Théâtre Et si on se disait tout ? Centre Albert Poncet Domérat vendredi 17 octobre 2025.

Théâtre Et si on se disait tout ?

Centre Albert Poncet 335 boulevard victor hugo Domérat

Début : 2025-10-17 21:00:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Mensonges, quiproquos, rires et émotions sont au programme de cette comédie moderne qui ne va pas laisser le public, indifférent !

Pièce d’Éric Marty, jouée par Aventures Artistiques.

Centre Albert Poncet 335 boulevard victor hugo Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00

English :

Lies, misunderstandings, laughter and emotion are the order of the day in this modern comedy that won’t leave audiences indifferent!

Play by Éric Marty, performed by Aventures Artistiques.

German :

Lügen, Missverständnisse, Lachen und Emotionen stehen auf dem Programm dieser modernen Komödie, die das Publikum nicht gleichgültig lassen wird!

Ein Stück von Eric Marty, gespielt von Aventures Artistiques.

Italiano :

Bugie, equivoci, risate ed emozioni sono all’ordine del giorno in questa commedia moderna che lascerà il pubblico senza fiato!

Opera di Éric Marty, interpretata da Aventures Artistiques.

Espanol :

Mentiras, malentendidos, risas y emoción están a la orden del día en esta comedia moderna que dejará al público sin aliento

Obra de Éric Marty, interpretada por Aventures Artistiques.

