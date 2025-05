Théâtre et sport – Chemillé-sur-Indrois, 11 juillet 2025 16:00, Chemillé-sur-Indrois.

Début : 2025-07-11 16:00:00

fin : 2025-07-11 18:00:00

2025-07-11

Pour tous, quels que soient l’âge ou le niveau, venez bouger ensemble en plein air.

Au programme avec Lucie

16h Atelier théâtre Ado (à partir de 12 ans)

17h Sophrologie pour détendre son corps et mettre sa tête en vacances !

Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 70 71

English :

For everyone, whatever your age or level, come and move together in the great outdoors.

On the program with Lucie:

4pm: Teen theater workshop (from age 12)

5pm: Sophrology to relax your body and put your mind on vacation!

German :

Für alle, unabhängig von Alter oder Niveau: Bewegen Sie sich gemeinsam im Freien.

Auf dem Programm mit Lucie

16 Uhr: Theaterworkshop für Jugendliche (ab 12 Jahren)

17 Uhr: Sophrologie, um den Körper zu entspannen und den Kopf in Urlaub zu schicken!

Italiano :

Per tutti, indipendentemente dall’età e dal livello, venite a muovervi insieme all’aria aperta.

In programma con Lucie

ore 16.00: Laboratorio teatrale per adolescenti (a partire dai 12 anni)

ore 17.00: Sofrologia per rilassare il corpo e mettere in vacanza la mente!

Espanol :

Para todos, sea cual sea su edad o nivel, venga a moverse juntos al aire libre.

En el programa con Lucie

16.00 h: Taller de teatro para adolescentes (a partir de 12 años)

17.00 h: Sofrología para relajar el cuerpo y poner la mente de vacaciones

