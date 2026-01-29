Théâtre, Et surtout pour le pire Théâtre Millandy Luçon
Théâtre, Et surtout pour le pire Théâtre Millandy Luçon vendredi 13 mars 2026.
Théâtre Millandy Rue de l’Hôtel de Ville Luçon Vendée
Tarif : 9 – 9 – EUR
Début : 2026-03-13 15:00:00
fin : 2026-03-15
2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15
THÉÂTRE ET SURTOUT POUR LE PIRE
Les compagnons du théâtre de Luçon vous présentent, …Et surtout pour le pire au théâtre Millandy.
On se dit que le mariage c’est pour le meilleur, mais là, c’est pour le pire ! Venez découvrir le lieu de la dernière chance autour de personnages, aussi attachants que maladroits, et qui se débattent avec leurs propres travers…
L’énergie des acteurs, la mise en scène rythmée ponctué par un jeu d’acteur généreux et conviviale ne sont que des bons ingrédients pour vous permettre de passer un agréable moment.
VENTE billets HELLOASSO
Sur place le jour même
Vente dans les grandes surfaces et au marché SAMEDI 07 février 2026 .
Théâtre Millandy Rue de l’Hôtel de Ville Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire lescompagnonsdutheatre85@gmail.com
English :
THEATER AND ESPECIALLY FOR THE WORST
