Théâtre Et surtout pour le pire par la troupe des Faux Pas Béconnais Louroux-Béconnais Le Louroux-Béconnais Val d’Erdre-Auxence

Théâtre Et surtout pour le pire par la troupe des Faux Pas Béconnais Louroux-Béconnais

Le Louroux-Béconnais Espace culturel de l’Argerie Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-20

2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-20 2026-03-21

La troupe Les Faux Pas Béconnais vous convie à la pièce de théâtre Et surtout pour le pire du 13 au 20 mars 2026 au Louroux-Béconnais-Val d’Erdre-Auxence.

La troupe théâtrale Les Faux Pas Béconnais est heureuse de vous présenter sa nouvelle pièce Et surtout pour le pire ; une comédie de Viviane TARDIVEL. .

Le Louroux-Béconnais Espace culturel de l’Argerie Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 49 57 49 06 resa49370@gmail.com

English :

The troupe Les Faux Pas Béconnais invites you to the play Et surtout pour le pire from March 13 to 20, 2026 at Le Louroux-Béconnais-Val d’Erdre-Auxence.

