Théâtre ..et surtout pour le pire salle d’animation rurale Saint-Pal-de-Chalencon

Théâtre ..et surtout pour le pire

salle d’animation rurale Place des Cânes Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire

Réservez votre soirée du samedi 29 novembre !

La compagnie Clac’Dents, troupe de théâtre amateur présente une comédie de Viviane TARDIVEL. ..Et surtout pour le pire A

Réservation conseillée au 04 71 61 34 69 –

English :

Reserve your evening on Saturday, November 29!

The Clac’Dents company, an amateur theater troupe, presents a comedy by Viviane TARDIVEL. …and especially for the worst A

Reservations recommended on 04 71 61 34 69 –

German :

Reservieren Sie sich den Abend am Samstag, den 29. November!

Die Amateurtheatergruppe Compagnie Clac’Dents führt eine Komödie von Viviane TARDIVEL auf. …Und vor allem für das Schlimmste A

Reservierung empfohlen unter 04 71 61 34 69 –

Italiano :

Prenotate la vostra serata di sabato 29 novembre!

La compagnia teatrale amatoriale Clac’Dents presenta una commedia di Viviane TARDIVEL. E soprattutto per il peggio

Si consiglia la prenotazione al numero 04 71 61 34 69

Espanol :

Reserve su velada para el sábado 29 de noviembre

La compañía de teatro aficionado Clac’Dents presenta una comedia de Viviane TARDIVEL. Y sobre todo para lo peor

Se recomienda reservar en el 04 71 61 34 69 –

