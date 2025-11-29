Théâtre ..et surtout pour le pire salle d’animation rurale Saint-Pal-de-Chalencon
Théâtre ..et surtout pour le pire salle d’animation rurale Saint-Pal-de-Chalencon samedi 29 novembre 2025.
Théâtre ..et surtout pour le pire
salle d’animation rurale Place des Cânes Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire
Début : 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Réservez votre soirée du samedi 29 novembre !
La compagnie Clac’Dents, troupe de théâtre amateur présente une comédie de Viviane TARDIVEL. ..Et surtout pour le pire A
Réservation conseillée au 04 71 61 34 69 –
salle d’animation rurale Place des Cânes Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 34 69
English :
Reserve your evening on Saturday, November 29!
The Clac’Dents company, an amateur theater troupe, presents a comedy by Viviane TARDIVEL. …and especially for the worst A
Reservations recommended on 04 71 61 34 69 –
German :
Reservieren Sie sich den Abend am Samstag, den 29. November!
Die Amateurtheatergruppe Compagnie Clac’Dents führt eine Komödie von Viviane TARDIVEL auf. …Und vor allem für das Schlimmste A
Reservierung empfohlen unter 04 71 61 34 69 –
Italiano :
Prenotate la vostra serata di sabato 29 novembre!
La compagnia teatrale amatoriale Clac’Dents presenta una commedia di Viviane TARDIVEL. E soprattutto per il peggio
Si consiglia la prenotazione al numero 04 71 61 34 69
Espanol :
Reserve su velada para el sábado 29 de noviembre
La compañía de teatro aficionado Clac’Dents presenta una comedia de Viviane TARDIVEL. Y sobre todo para lo peor
Se recomienda reservar en el 04 71 61 34 69 –
