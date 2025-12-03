Théâtre Et toi, comment tu te débrouilles ? Théâtre Chateaubriand Saint-Malo

Théâtre Et toi, comment tu te débrouilles ?

Théâtre Chateaubriand Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 20:00:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Dans Et toi, comment tu te débrouilles ? , il est question d’une famille et de ses péripéties, de ses vicissitudes et de ses maladresses et surtout de ses grands bonheurs. Mais il est avant tout question d’amour et d’altérité ou comment accepter son prochain sans le comprendre complètement.

Version du spectacle en LSF Théâtre signe bilingue LSF Français Avec Igor Casa, comédien interprète LSF .

Théâtre Chateaubriand Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61

