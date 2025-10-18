Théâtre Et toi comment tu te débrouilles ? Thann

Et toi comment tu te débrouilles ? un spectacle drôle et tendre sur la famille, l’égalité et l’acceptation de soi.

Et toi comment tu te débrouilles ? Charly s’interroge, Mamé transmet ses combats. Entre humour et tendresse, une ode à la famille, à l’égalité et à l’acceptation de soi. .

51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr

English :

Et toi comment te débrouilles? a funny, tender show about family, equality and self-acceptance.

German :

Und du, wie kommst du zurecht? ein lustiges und zärtliches Stück über Familie, Gleichberechtigung und Selbstakzeptanz.

Italiano :

Et toi comment te débrouilles? uno spettacolo divertente e tenero sulla famiglia, l’uguaglianza e l’accettazione di sé.

Espanol :

Et toi comment te débrouilles? un espectáculo divertido y tierno sobre la familia, la igualdad y la aceptación de uno mismo.

L’événement Théâtre Et toi comment tu te débrouilles ? Thann a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay