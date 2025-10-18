Théâtre Et toi comment tu te débrouilles ? Thann
Théâtre Et toi comment tu te débrouilles ? Thann samedi 18 octobre 2025.
Théâtre Et toi comment tu te débrouilles ?
51 rue Kléber Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 11:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Et toi comment tu te débrouilles ? un spectacle drôle et tendre sur la famille, l’égalité et l’acceptation de soi.
Et toi comment tu te débrouilles ? Charly s’interroge, Mamé transmet ses combats. Entre humour et tendresse, une ode à la famille, à l’égalité et à l’acceptation de soi. .
51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr
English :
Et toi comment te débrouilles? a funny, tender show about family, equality and self-acceptance.
German :
Und du, wie kommst du zurecht? ein lustiges und zärtliches Stück über Familie, Gleichberechtigung und Selbstakzeptanz.
Italiano :
Et toi comment te débrouilles? uno spettacolo divertente e tenero sulla famiglia, l’uguaglianza e l’accettazione di sé.
Espanol :
Et toi comment te débrouilles? un espectáculo divertido y tierno sobre la familia, la igualdad y la aceptación de uno mismo.
L’événement Théâtre Et toi comment tu te débrouilles ? Thann a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay