Théâtre et variétés La Chapelle-Largeau Mauléon

Espace Pierre Midy Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : 9 – 9 – EUR
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-29
2025-11-22 2025-11-23 2025-11-28 2025-11-30
Séances de variétés et de théâtre, présentées par l’association La CLAC.
Réservations par SMS, par téléphone au 06.40.23.55.91 ou en ligne sur https://www.laclac.fr .
Espace Pierre Midy Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 23 55 91 contact@laclac.fr
