Théâtre Etre le loup boulevard Carnot Montluçon

Le théâtre des Ilets, en collaboration avec la ville, propose une lecture familiale gratuite, en plein air, « Etre le loup », de Bettina Wegegast.
boulevard Carnot Jardin Wilson Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18
English :
The Théâtre des Ilets, in collaboration with the town, offers a free outdoor family reading of « Etre le loup », by Bettina Wegegast.
German :
Das Théâtre des Ilets bietet in Zusammenarbeit mit der Stadt eine kostenlose Familienlesung unter freiem Himmel an: « Etre le loup » (Wolf sein) von Bettina Wegegast.
Italiano :
Il Théâtre des Ilets, in collaborazione con la città, propone una lettura gratuita per famiglie di « Etre le loup », di Bettina Wegegast.
Espanol :
El Théâtre des Ilets, en asociación con la ciudad, ofrece una lectura familiar gratuita al aire libre de « Etre le loup », de Bettina Wegegast.
