Théâtre Etre le loup boulevard Carnot Montluçon

boulevard Carnot Jardin Wilson Montluçon Allier

Le théâtre des Ilets, en collaboration avec la ville, propose une lecture familiale gratuite, en plein air, « Etre le loup », de Bettina Wegegast.

boulevard Carnot Jardin Wilson Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18

English :

The Théâtre des Ilets, in collaboration with the town, offers a free outdoor family reading of « Etre le loup », by Bettina Wegegast.

German :

Das Théâtre des Ilets bietet in Zusammenarbeit mit der Stadt eine kostenlose Familienlesung unter freiem Himmel an: « Etre le loup » (Wolf sein) von Bettina Wegegast.

Italiano :

Il Théâtre des Ilets, in collaborazione con la città, propone una lettura gratuita per famiglie di « Etre le loup », di Bettina Wegegast.

Espanol :

El Théâtre des Ilets, en asociación con la ciudad, ofrece una lectura familiar gratuita al aire libre de « Etre le loup », de Bettina Wegegast.

