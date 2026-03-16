Théâtre – Euphrate Le Grand Logis Bruz Vendredi 3 avril, 20h30 Sur réservation, de 9€ à 15€

Euphrate raconte l’histoire d’une lycéenne en quête d’identité, entre racines turques et normandes. Un spectacle drôle et touchant mêlant danse et théâtre.

Fille d’un père turc et d’une mère normande, Euphrate est une lycéenne en classe de terminale qui rencontre des difficultés avec le système scolaire. Outre ses résultats assez médiocres, elle doit prochainement exprimer son choix d’orientation professionnelle : un vrai casse-tête. Elle en vient alors à se demander quelle incidence sa double culture a pu avoir sur la construction de son identité. Dans un dialogue savoureux et plein d’humour avec son père, elle part à la rencontre de ses racines turques et de ses souvenirs d’enfance.

Entremêlant la danse et les mots, le spectacle raconte avec la liberté d’un corps joyeux le chemin vers l’affirmation de sa propre parole de femme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-03T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-03T22:00:00.000+02:00

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accueil.grandlogis@ville-bruz.fr https://legrandlogis-bruz.fr/ 0299053062

Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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