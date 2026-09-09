Théâtre : Eva & Viktor – Les Soirées Fantastiques de la Belle Époque Centre culturel Chabeuil

Informations pratiques

Chabeuil

Théâtre : Eva & Viktor – Les Soirées Fantastiques de la Belle Époque

Centre culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil Drôme

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:30:00

fin : 2026-10-24 22:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Les Soirées Fantastiques de la Belle Époque, est un spectacle immersif mêlant théâtre, mentalisme et histoire, dans laquelle les spectateurs sont plongés dans l’ambiance des salons de la Belle Époque.

Dès 8 ans

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Centre culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 03 59 69 contact@mairie-chabeuil.com

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English :

« Les Soirées Fantastiques de la Belle Époque » is an immersive show that blends theater, mentalism, and history, in which the audience is transported to the atmosphere of the salons of the Belle Époque.

Ages 8 and up

L’événement Théâtre : Eva & Viktor – Les Soirées Fantastiques de la Belle Époque Chabeuil a été mis à jour le 2026-09-09 par Valence Romans Tourisme