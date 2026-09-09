Théâtre : Eva & Viktor – Les Soirées Fantastiques de la Belle Époque Centre culturel Chabeuil
samedi 24 octobre 2026 · Centre culturel · Chabeuil
Informations pratiques
Chabeuil
Théâtre : Eva & Viktor – Les Soirées Fantastiques de la Belle Époque
Centre culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil Drôme
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:30:00
fin : 2026-10-24 22:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Les Soirées Fantastiques de la Belle Époque, est un spectacle immersif mêlant théâtre, mentalisme et histoire, dans laquelle les spectateurs sont plongés dans l’ambiance des salons de la Belle Époque.
Dès 8 ans
.
Centre culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 03 59 69 contact@mairie-chabeuil.com
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English :
« Les Soirées Fantastiques de la Belle Époque » is an immersive show that blends theater, mentalism, and history, in which the audience is transported to the atmosphere of the salons of the Belle Époque.
Ages 8 and up
L’événement Théâtre : Eva & Viktor – Les Soirées Fantastiques de la Belle Époque Chabeuil a été mis à jour le 2026-09-09 par Valence Romans Tourisme
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