Théâtre Salle La Source Évaux-les-Bains

Théâtre

Salle La Source 4 Rue du Faubourg Saint-Bonnet Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Pièce de théâtre jouée par la Compagnie Autre Demain .

Salle La Source 4 Rue du Faubourg Saint-Bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 05 02 99

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English :

L’événement Théâtre Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-18 par Creuse Confluence Tourisme