Théâtre Salle La Source Évaux-les-Bains
Théâtre Salle La Source Évaux-les-Bains dimanche 26 avril 2026.
Théâtre
Salle La Source 4 Rue du Faubourg Saint-Bonnet Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Pièce de théâtre jouée par la Compagnie Autre Demain .
Salle La Source 4 Rue du Faubourg Saint-Bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 05 02 99
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English :
L’événement Théâtre Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-18 par Creuse Confluence Tourisme