Théâtre Exoterritoires Pôle Simone Veil Le Havre
Théâtre Exoterritoires Pôle Simone Veil Le Havre samedi 27 septembre 2025.
Théâtre Exoterritoires
Pôle Simone Veil 3 Parvis Simone Veil Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 17:00:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Une déambulation exploratoire pour changer le regard sur notre planète, cela vous tenterait-il ? La compagnie d’art et science Le Clair-Obscur vous propose d’embarquer en mission spatiale dans les pas d’une astronaute. Simulant l’exploration pionnière, les équipages feront une expérience d’exobiologie sur une planète inconnue à la recherche de traces de vie, de symbiose ou de parasitisme, de traces d’intelligence…
Déambulant dans l’espace public, vous accompagnerez notre astronaute à la recherche de sources de vie, en suivant des protocoles d’études rigoureux et scientifiques. Rendez-vous sur la zone de lancement du pôle Simone Veil !
Réalisé dans le cadre de l‘événement scientifique « Sur les épaules des géants ».
À partir de 7 ans Durée 1h10
Sur réservation .
Pôle Simone Veil 3 Parvis Simone Veil Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie
English : Théâtre Exoterritoires
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Théâtre Exoterritoires Le Havre a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie