Théâtre Exoterritoires Pôle Simone Veil Le Havre

Théâtre Exoterritoires Pôle Simone Veil Le Havre samedi 27 septembre 2025.

Théâtre Exoterritoires

Pôle Simone Veil 3 Parvis Simone Veil Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 17:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Une déambulation exploratoire pour changer le regard sur notre planète, cela vous tenterait-il ? La compagnie d’art et science Le Clair-Obscur vous propose d’embarquer en mission spatiale dans les pas d’une astronaute. Simulant l’exploration pionnière, les équipages feront une expérience d’exobiologie sur une planète inconnue à la recherche de traces de vie, de symbiose ou de parasitisme, de traces d’intelligence…

Déambulant dans l’espace public, vous accompagnerez notre astronaute à la recherche de sources de vie, en suivant des protocoles d’études rigoureux et scientifiques. Rendez-vous sur la zone de lancement du pôle Simone Veil !

Réalisé dans le cadre de l‘événement scientifique « Sur les épaules des géants ».

À partir de 7 ans Durée 1h10

Sur réservation .

Pôle Simone Veil 3 Parvis Simone Veil Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

English : Théâtre Exoterritoires

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Exoterritoires Le Havre a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie