Théâtre – Exploits mortels, de R. Lindberg, par la compagnie Tangente, Le Marquis de Sade, Rennes
Théâtre – Exploits mortels, de R. Lindberg, par la compagnie Tangente, Le Marquis de Sade, Rennes dimanche 29 mars 2026.
Théâtre – Exploits mortels, de R. Lindberg, par la compagnie Tangente Dimanche 29 mars, 19h00 Le Marquis de Sade Ille-et-Vilaine
Entrée libre, participation au chapeau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-29T19:00:00+02:00 – 2026-03-29T20:00:00+02:00
Fin : 2026-03-29T19:00:00+02:00 – 2026-03-29T20:00:00+02:00
« Il est très important de toujours garder en mémoire que ce qui semble exceptionnel pour toi, peut très bien n’être rien de spécial, en fait. »
C’est dans un rythme déjanté, un humour grinçant et décalé que se dévoilent les failles intérieures des personnages, qui rient, s’engueulent, chantent, encaissent… De flashback en vérités qui claquent, le fantôme de Joséfine jaillit pour compléter le tableau de ce tragique fait divers.
Rasmus Lindberg porte un regard critique et perplexe sur le poids de la réussite dans nos sociétés, du toujours plus, du toujours mieux, et ses conséquences silencieuses (ou non) mais effroyables, au sein d’une famille pseudo-ordinaire.
Avec Mathilde Gaudin et Stéphanie Netter, compagnie Tangente
Texte Rasmus Linberg
Sur la base d’une mise en scène d’Alice Millet et Rozenn Tregoat
Direction d’actrices Rozenn Tregoat
Régie Marc Siffier
Création musique Antoine Ferronnière et Anne Berry
Tout public, conseillé plutôt à partir de 8 ans. 40 min
Le Marquis de Sade 39 Rue de Paris, 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « http://www.cie-tangente.fr/ »}]
Deux comédiennes tentent de reconstituer la dispute familiale, à l’issue fatale, dont elles ont été témoins. 6 rôles à se partager : le père, la mère, la tante, la fille, le fils et sa copine. théâtre théâtre amateur
Timothée Besse