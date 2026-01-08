Théâtre Fabliaux du Moyen-Âge Zone industrielle Labarre Nérac

Théâtre Fabliaux du Moyen-Âge

Les fabliaux du moyen âge sont des histoires pour rire… Dans la ville en ce temps-là, tout pouvait arriver, le meilleur mais aussi le pire, miracles, superstitions et démons faisaient bon ménage…

Chevaliers poltrons, épouses manipulatrices, paysans astucieux, jongleurs médiocres, vilains acariâtres, saint espiègle ou diable trompé, les fabliaux raillent la couardise des uns ou la stupidité des autres, se moquant aussi bien de la noblesse, du clergé que des vilains, mais la morale est toujours sauve à la fin… ou presque…

