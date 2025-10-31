[Théâtre] Faire semblant d’être moi Dieppe Scène Nationale Dieppe

[Théâtre] Faire semblant d’être moi

Dieppe Scène Nationale / 1 Boulevard Berigny Dieppe Seine-Maritime

Début : 2026-02-03 20:00:00

2026-02-03

J’aurais pu ne jamais exister, être tout le temps morte !

Cette réflexion reflète les souvenirs d’une jeune fille entre 5 et 18 ans, rêvant de devenir actrice, à la fin des années soixante et au début des années quatre-vingt à Dieppe. Elle traverse les évolutions de son corps, les relations familiales, les rencontres et les bouleversements de la vie espoirs, déceptions, deuils, révélations. La femme qu’elle est aujourd’hui garde en elle l’écho vivant de ces années, comme une mémoire palpitante et toujours présente.

On a plaisir à découvrir intimement Luce Mouchel, telle qu’en elle-même. — TTT Télérama

Un spectacle élégant aussi drôle que sensible. — L’Humanité .

