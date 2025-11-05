Théâtre : Fais la chose juste Théâtre La Reine Blanche Paris
C’est l’été, la rumeur circule. José, Roka, Jade, Manel apprennent que leur cité va être détruite. Est-ce bien réel ? Dans cette confusion, les habitants se réunissent. Comment penser la suite de leur trajectoire ? Une idée surgit : créer un flashmob pour demander une réhabilitation. Fable moderne et brûlante, entre documentaire et fiction, qui interroge notre capacité à vivre ensemble, notre relation aux choix, aux liens entre territoires intimes et géographiques.
Lauréate 2023 mise en scène Association Beaumarchais-SACD
↘ Production : Kebab Fictif
↘ Coproduction : LAURÉATE 2025 DU FOND RÉGIONAL POUR LES TALENTS EMERGENTS (FoRTE) financé par la région Ile-de-France, Beaumarchais SACD aide à la production
↘ Soutiens : Lauréate Prix Constant COQUELIN 2025 — MNA Taylor, LAURÉATE BEAUMARCHAIS-SACD — MISE EN SCÈNE 2023
↘ Partenaires : Théâtre La Reine Blanche, ANIS GRAS — Le lieu de l’autre, Théâtre La Commune — Aubervilliers Centre Dramatique National, Comédie-Française, Nouveau Théâtre de l’Atalante
TEXTE, MISE EN SCÈNE=Clémentine Billy
SCÉNOGRAPHIE=Hervé Cherblanc
CRÉATION LUMIÈRE=Enzo Cescatti
CRÉATION MUSICALE=Isis Prager
COSTUMES=Malou Galinou
CHORÉGRAPHIE=Chanelle Boujdi
RÉGIE GÉNÉRALE=Selim Kerrou
AVEC=Julia Cash + Constance Guiouillier + Maïka Louakairim + Ilyes Hammadi Chassin + Nino Rocher + Cindy Vincent
Lutte intime, politique et collective pour trouver sa place juste dans le monde.
Du mercredi 05 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :
dimanche
de 16h00 à 17h20
mercredi, vendredi
de 19h00 à 20h20
payant Public jeunes et adultes.
Théâtre La Reine Blanche 2bis Passage Ruelle 75018 Paris
https://www.reineblanche.com/ https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://x.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2FLaReineBlanche