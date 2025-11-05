Théâtre : Fais la chose juste Théâtre La Reine Blanche Paris

Théâtre : Fais la chose juste Théâtre La Reine Blanche Paris mercredi 5 novembre 2025.

C’est l’été, la rumeur circule. José, Roka, Jade, Manel apprennent que leur cité va être détruite. Est-ce bien réel ? Dans cette confusion, les habitants se réunissent. Comment penser la suite de leur trajectoire ? Une idée surgit : créer un flashmob pour demander une réhabilitation. Fable moderne et brûlante, entre documentaire et fiction, qui interroge notre capacité à vivre ensemble, notre relation aux choix, aux liens entre territoires intimes et géographiques.

Lauréate 2023 mise en scène Association Beaumarchais-SACD

↘ Production : Kebab Fictif

↘ Coproduction : LAURÉATE 2025 DU FOND RÉGIONAL POUR LES TALENTS EMERGENTS (FoRTE) financé par la région Ile-de-France, Beaumarchais SACD aide à la production

↘ Soutiens : Lauréate Prix Constant COQUELIN 2025 — MNA Taylor, LAURÉATE BEAUMARCHAIS-SACD — MISE EN SCÈNE 2023

↘ Partenaires : Théâtre La Reine Blanche, ANIS GRAS — Le lieu de l’autre, Théâtre La Commune — Aubervilliers Centre Dramatique National, Comédie-Française, Nouveau Théâtre de l’Atalante

TEXTE, MISE EN SCÈNE=Clémentine Billy

SCÉNOGRAPHIE=Hervé Cherblanc

CRÉATION LUMIÈRE=Enzo Cescatti

CRÉATION MUSICALE=Isis Prager

COSTUMES=Malou Galinou

CHORÉGRAPHIE=Chanelle Boujdi

RÉGIE GÉNÉRALE=Selim Kerrou

AVEC=Julia Cash + Constance Guiouillier + Maïka Louakairim + Ilyes Hammadi Chassin + Nino Rocher + Cindy Vincent

Lutte intime, politique et collective pour trouver sa place juste dans le monde.

Du mercredi 05 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :

dimanche

de 16h00 à 17h20

mercredi, vendredi

de 19h00 à 20h20

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-05T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-30T18:20:00+01:00

Date(s) : 2025-11-05T19:00:00+02:00_2025-11-05T20:20:00+02:00;2025-11-07T19:00:00+02:00_2025-11-07T20:20:00+02:00;2025-11-09T16:00:00+02:00_2025-11-09T17:20:00+02:00;2025-11-12T19:00:00+02:00_2025-11-12T20:20:00+02:00;2025-11-14T19:00:00+02:00_2025-11-14T20:20:00+02:00;2025-11-16T16:00:00+02:00_2025-11-16T17:20:00+02:00;2025-11-19T19:00:00+02:00_2025-11-19T20:20:00+02:00;2025-11-21T19:00:00+02:00_2025-11-21T20:20:00+02:00;2025-11-23T16:00:00+02:00_2025-11-23T17:20:00+02:00;2025-11-26T19:00:00+02:00_2025-11-26T20:20:00+02:00;2025-11-28T19:00:00+02:00_2025-11-28T20:20:00+02:00;2025-11-30T16:00:00+02:00_2025-11-30T17:20:00+02:00

Théâtre La Reine Blanche 2bis Passage Ruelle 75018 Paris

https://www.reineblanche.com/ https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://x.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2FLaReineBlanche