Théâtre Faites comme chez vous Salle socioculturelle Arthez-de-Béarn

Salle socioculturelle 2 place Cézaire Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Comédie policière farfelue et déjantée de Bruno Charles Lugan.

Ce boulevard moderne, sur fond d’enquête policière, met en scène une famille pour le moins extravagante dont l’appartement a été pris pour planque par deux flics incompétents, et tout ce petit monde va se trouver au centre d’une affaire abracadabrante de trafic d’œuvres d’art. .

Salle socioculturelle 2 place Cézaire Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lascenearthézienne@gmail.com.

