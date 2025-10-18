Théâtre Faites comme chez vous Salle socioculturelle Arthez-de-Béarn
Théâtre Faites comme chez vous
Salle socioculturelle 2 place Cézaire Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Comédie policière farfelue et déjantée de Bruno Charles Lugan.
Ce boulevard moderne, sur fond d’enquête policière, met en scène une famille pour le moins extravagante dont l’appartement a été pris pour planque par deux flics incompétents, et tout ce petit monde va se trouver au centre d’une affaire abracadabrante de trafic d’œuvres d’art. .
Salle socioculturelle 2 place Cézaire Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lascenearthézienne@gmail.com.
