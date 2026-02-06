Théâtre Faites comme chez vous Salle polyvalente Artix

Théâtre Faites comme chez vous

Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée Artix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Une comédie déjantée de Bruno Lugan. .

Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 29 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Faites comme chez vous

L’événement Théâtre Faites comme chez vous Artix a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Coeur de Béarn