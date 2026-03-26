Théâtre Faites comme chez vous Casteide-Candau
Théâtre Faites comme chez vous Casteide-Candau samedi 28 mars 2026.
Théâtre Faites comme chez vous
Salle Jean Lafitau Casteide-Candau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Entre enquête, humour et situations improbables, préparez-vous à passer une excellente soirée ! .
Salle Jean Lafitau Casteide-Candau 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine aslcasteidecandau@gmail.com
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English : Théâtre Faites comme chez vous
L’événement Théâtre Faites comme chez vous Casteide-Candau a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Coeur de Béarn