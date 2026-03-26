Théâtre Faites comme chez vous

Salle Jean Lafitau Casteide-Candau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Entre enquête, humour et situations improbables, préparez-vous à passer une excellente soirée ! .

Salle Jean Lafitau Casteide-Candau 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine aslcasteidecandau@gmail.com

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English : Théâtre Faites comme chez vous

L’événement Théâtre Faites comme chez vous Casteide-Candau a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Coeur de Béarn