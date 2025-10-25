Théâtre Faites comme chez vous ! Castelner
Théâtre Faites comme chez vous ! Castelner samedi 25 octobre 2025.
Théâtre Faites comme chez vous !
Salle des fêtes Castelner Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Dans cette comédie surréaliste et cocasse sur fond d’enquête policière, une famille pour le moins extravagante, dont l’appartement a été pris pour planque par deux flics incompétents , se retrouve au centre d’une affaire de trafic d’art . .
Salle des fêtes Castelner 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Théâtre Faites comme chez vous !
German :
Italiano :
Espanol : Théâtre Faites comme chez vous !
L’événement Théâtre Faites comme chez vous ! Castelner a été mis à jour le 2025-10-22 par Landes Chalosse