Théâtre Faites comme chez vous ! Castelner samedi 25 octobre 2025.

Salle des fêtes Castelner Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Dans cette comédie surréaliste et cocasse sur fond d’enquête policière, une famille pour le moins extravagante, dont l’appartement a été pris pour planque par deux flics incompétents , se retrouve au centre d’une affaire de trafic d’art . .

Salle des fêtes Castelner 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine

