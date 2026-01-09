Théâtre Faites comme chez vous Salle des loisirs Lucq-de-Béarn

Théâtre Faites comme chez vous

Salle des loisirs Côte de Cabanne Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

2026-01-11

Par la scène arthézienne.

Comédie déjantée, un boulevard moderne sur fond d’enquête policière.

Une famille pour le moins extravagante dont l’appartement a été pris pour planque par deux flics incompétents se retrouve au centre d’une affaire de trafic d’oeuvres d’art. .

Salle des loisirs Côte de Cabanne Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 38 09

English : Théâtre Faites comme chez vous

