Théâtre Faites comme chez vous Salle des loisirs Lucq-de-Béarn
Théâtre Faites comme chez vous Salle des loisirs Lucq-de-Béarn dimanche 11 janvier 2026.
Théâtre Faites comme chez vous
Salle des loisirs Côte de Cabanne Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Par la scène arthézienne.
Comédie déjantée, un boulevard moderne sur fond d’enquête policière.
Une famille pour le moins extravagante dont l’appartement a été pris pour planque par deux flics incompétents se retrouve au centre d’une affaire de trafic d’oeuvres d’art. .
Salle des loisirs Côte de Cabanne Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 38 09
