Théâtre Faites comme chez vous Théâtre Francis Planté Orthez

Théâtre Faites comme chez vous

Théâtre Francis Planté Place St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Comédie policière farfelue et déjantée de Bruno Charles Lugan.

Ce boulevard moderne, sur fond d’enquête policière, met en scène une famille pour le moins extravagante dont l’appartement a été pris pour planque par deux flics incompétents, et tout ce petit monde va se trouver au centre d’une affaire abracadabrante de trafic d’œuvres d’art. .

Théâtre Francis Planté Place St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lascenearthézienne@gmail.com.

