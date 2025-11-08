Théâtre Faites comme chez vous Théâtre Francis Planté Orthez
Théâtre Faites comme chez vous Théâtre Francis Planté Orthez samedi 8 novembre 2025.
Théâtre Francis Planté Place St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 EUR
2025-11-08
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Comédie policière farfelue et déjantée de Bruno Charles Lugan.
Ce boulevard moderne, sur fond d’enquête policière, met en scène une famille pour le moins extravagante dont l’appartement a été pris pour planque par deux flics incompétents, et tout ce petit monde va se trouver au centre d’une affaire abracadabrante de trafic d’œuvres d’art. .
Théâtre Francis Planté Place St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lascenearthézienne@gmail.com.
