Théâtre Faites l’apéro pas la guerre Théatre municipal Nevers

Théâtre Faites l’apéro pas la guerre

Théatre municipal 8 Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21 22:30:00

Date(s) :

2026-02-21

Faut-il rester sobre en toutes circonstances ?

Matthieu Jolibert a pris une grande résolution.

Cette année il va se calmer sur l’apéro car en voyant le nombre de bouteilles vides dans son bac à verre il se rend compte qu’il se laisse un peu trop aller…

Alors en ce début d’année, Matthieu décide de faire le Dry January.

Un mois entier sans alcool pour ressourcer son corps. Sa décision est prise et elle est irrévocable.

Ce qui n’est pas sans faire sourire Salomé, sa femme, qui elle n’a aucune intention de se priver de quoi que ce soit.

D’autant plus que ce soir ils sont invités chez Francky, le meilleur ami de Salomé qui veut leur présenter sa nouvelle conquête, Natacha.

L’ambiance s’annonce festive et… arrosée. Et comme l’alcool fait souvent ressortir les vérités la soirée risque d’être mouvementée…

Tarifs 17€ (pour les moins de 20 ans) et 24€

Rendez vous le Samedi 21 Février à 19h au Théâtre municipal de NEVERS. .

Théatre municipal 8 Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 71 97 71 clb.prod.spectacle@gmail.com

