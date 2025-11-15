Théâtre « Fallait pas le dire » Place Gambetta Lesparre-Médoc

Place Gambetta Espace François Mitterrand Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe

Le « Théâtre des Chartrons » présente la comédie « Fallait pas le dire », comédie de Salomé Lelouch.

Fallait pas le dire ! Surtout à quelqu’un de mauvaise foi, qui va s’en donner à cœur joie. Les sujets sont nombreux. Mais qui peut dire quoi ? Quand ? A qui ? D’un côté la parole se libère, mais de l’autre on ne peut pas tout dire !

Du quotidien aux questions existentielles, en passant par les secrets de famille, elle et lui se disent et se contredisent.

Durée 1h20.

Billetterie au CALM et sur place le jour même (dans la limite des places disponibles). .

Place Gambetta Espace François Mitterrand Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 56 43 01 lecalm33340@gmail.com

