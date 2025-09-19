THÉÂTRE « FALLAIT PAS LE DIRE ! » Saint-Viaud

THÉÂTRE « FALLAIT PAS LE DIRE ! » Saint-Viaud vendredi 19 septembre 2025.

Pré de la Pivre Saint-Viaud Loire-Atlantique

Début : 2025-09-19 20:00:00

2025-09-19

Pièce de théâtre Une comédie moderne qui dénonce la censure et encourage la liberté d’expression.

Avec Lili Claveau, Chantal Avril, Gildas Claveau, Yannick Rocher. Explorons les différents aspects de la vie conjugale et les limites de ce qui peut être dit ou non.

« Fallait pas le dire ! » n’a pas peur d’aborder avec humour les sujets brûlants de notre société contemporaine trottinnettes électriques, chirurgie esthétique, Me Too, climat, Gpa… suscitant des débats et des discussions passionnés.

Une pièce rafraîchissante et captivante qui pousse à réfléchir par le rire et stimule l’esprit critique du public.

Apportez votre siège et votre bonne humeur pour la soirée !

Prix libre au chapeau. .

Pré de la Pivre Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire avrilchantal@gmail.com

