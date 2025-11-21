Théâtre Fallait pas le dire ! Salle Le Reflet Tresses

Théâtre Fallait pas le dire !

Salle Le Reflet 19 Avenue des Écoles Tresses Gironde

Fallait pas le dire ! , surtout à quelqu’un de mauvaise foi. Parce qu’aujourd’hui, tout est sujet à discussion, ils vont s’en donner à cœur joie. Trottinette, chirurgie esthétique, Me Too… Le débat est lancé mais on ne sait pas où il va retomber, ni dans quel état. Qui peut dire quoi ? Quand ? À qui ? Et dans quelles circonstances ? Alors qu’il est des domaines où la parole se libère, il y a des choses qu’on ne peut plus dire. Des petits mots du quotidien aux questions existentielles, en passant par les secrets de famille, Elle et Lui se disent et se contredisent. Un spectacle nommé aux Molières 2022 dans les catégories Molière de la Comédie Molière de l’Auteur·trice francophone vivant·e. A partir de 12 ans. Billetterie en ligne. .

Salle Le Reflet 19 Avenue des Écoles Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 13 27 culture@tresses.org

