Théâtre Fallait pas les agacer Lucq-de-Béarn
Théâtre Fallait pas les agacer Lucq-de-Béarn dimanche 19 avril 2026.
Lucq-de-Béarn
Théâtre Fallait pas les agacer
Salle des loisirs Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Par les Bouffons de Castetnau.
Dans cette comédie aussi tendre qu’hilarante, une bande de seniors se rebelle avec malice contre l’ennui, les clichés
sur la vieillesse… et les menaces qui pèsent sur leur club du troisième âge !
Entre parties de Scrabble déprimantes, souvenirs rocambolesques et opérations secrètes dignes des plus grands films d’espionnage, préparez-vous à une avalanche de rires et de situations totalement déjantées. .
Salle des loisirs Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 38 09
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English : Théâtre Fallait pas les agacer
L’événement Théâtre Fallait pas les agacer Lucq-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Coeur de Béarn
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