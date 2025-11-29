Théâtre Familial Et toi, comment tu te débrouilles ?

Roquefort-sur-Soulzon Aveyron

Tarif : – – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

L’humour est partout, dans la liste des bêtises de Mamé à l’Ehpad, dans les clés dans le frigidaire, les jeux de récré ou les chamailleries autour des madeleines.

Spectacle présenté dans le cadre du réseau Pyramid et des Escapades du Théâtre de la Maison du Peuple en partenariat avec la commune de Roquefort-sur-Soulzon.

Tout Public dès 8 ans.

C’est l’histoire de Charly, un enfant, qui se pose des questions. Pourquoi dit-on c’est le masculin qui l’emporte ? Et l’emporte où, d’ailleurs ? Qu’est-ce que ça veut dire, s’émanciper ? Où vont les gens quand ils sont morts ? C’est aussi l’histoire d’une grand-mère, Mamé, figure du féminisme. Sa mémoire, dit-elle, est une forêt dont on abat les arbres . Elle a une idée fixe finir ses jours auprès des siens. Avec humour et tendresse, Charly et sa famille nous invitent à traverser les étapes d’un parcours initiatique qui donne tout son sens au mot grandir . Sur scène, une comédienne et un comédien interprètent six personnages, dans un espace délimité par un cercle de jeu, évocateur de l’enfance et de la bulle familiale. Et toi, comment tu te débrouilles ? est une ode à l’amour intergénérationnel, traversée par les questions de l’altérité, de l’acceptation de soi, de l’égalité entre les femmes et les hommes. 13 .

Roquefort-sur-Soulzon 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61

English :

Humor is everywhere, in Mamé?s list of misdeeds at the old people?s home, in the keys in the fridge, the playground games and the squabbles over madeleines.

German :

Der Humor ist überall zu finden, in der Liste der Dummheiten von Mamé im Altersheim, in den Schlüsseln im Kühlschrank, den Spielen in der Pause oder den Streitereien um die Madeleines.

Italiano :

L’umorismo è ovunque, nell’elenco delle malefatte di Mamé alla casa di riposo, nelle chiavi nel frigorifero, nei giochi al parco e nei battibecchi sulle madeleine

Espanol :

El humor está en todas partes, en la lista de fechorías de Mamé en la residencia de ancianos, las llaves en la nevera, los juegos del patio y las peleas por las magdalenas

