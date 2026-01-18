Théâtre

Salle socio-culturelle Fargues-sur-Ourbise Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

La Rampe Caumontaise présente Frou Frou les Bains , une comédie de Patrick HAUDECŒUR .

Salle socio-culturelle Fargues-sur-Ourbise 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 04 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre

L’événement Théâtre Fargues-sur-Ourbise a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Coteaux et Landes de Gascogne