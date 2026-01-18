Théâtre Fargues-sur-Ourbise
Théâtre Fargues-sur-Ourbise samedi 14 février 2026.
Théâtre
Salle socio-culturelle Fargues-sur-Ourbise Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
La Rampe Caumontaise présente Frou Frou les Bains , une comédie de Patrick HAUDECŒUR .
Salle socio-culturelle Fargues-sur-Ourbise 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 04 47
