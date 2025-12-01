Théâtre Fausse Note Chartres

Théâtre Fausse Note

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2025-12-11

fin : 2025-12-13

2025-12-11

Nous sommes au Philharmonique de Genève, dans la loge du chef d’orchestre de renommée internationale H.P Miller. A la fin d’un de ses concerts, ce dernier est importuné par un spectateur envahissant, Léon Dinkel, qui se présente comme un grand admirateur venu de Belgique pour l’applaudir.

Cependant, plus l’entrevue se prolonge, plus le comportement de ce visiteur devient étrange et oppressant. Jusqu’à ce qu’il dévoile un objet du passé… Qui est donc cet inquiétant Monsieur Dinkel ? Que veut-il réellement ? Un face à face poignant où aucun des personnages ne sortira indemne. 19 .

English :

We are at the Geneva Philharmonic, in the dressing room of internationally renowned conductor H.P. Miller. At the end of one of his concerts, he is bothered by an intrusive spectator, Léon Dinkel, who introduces himself as a great admirer who has come from Belgium to applaud him.

German :

Wir befinden uns in der Garderobe des weltberühmten Dirigenten H.P. Miller in der Genfer Philharmonie. Am Ende eines seiner Konzerte wird er von einem aufdringlichen Zuschauer namens Leon Dinkel belästigt, der sich als großer Fan vorstellt, der aus Belgien angereist ist, um ihm zu applaudieren.

Italiano :

Siamo alla Filarmonica di Ginevra, nel camerino del direttore d’orchestra di fama internazionale H.P Miller. Alla fine di uno dei suoi concerti, viene disturbato da uno spettatore invadente, Léon Dinkel, che si presenta come un grande ammiratore venuto dal Belgio per applaudirlo.

Espanol :

Estamos en la Filarmónica de Ginebra, en el camerino del director de orquesta de fama internacional H.P Miller. Al final de uno de sus conciertos, le molesta un espectador intruso, Léon Dinkel, que se presenta como un gran admirador venido de Bélgica para aplaudirle.

