Théâtre Faust au village Base Nature Vassieux-en-Vercors

Début : 2026-02-11 18:00:00
fin : 2026-02-11
Cie Scène nationale 7 présente Faust au village , de Jean Giono, avec Baptiste Relat.
Réservation conseillée.
Base Nature 2350 route des Granges Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 41 67 55 basenaturevercors@gmail.com
English :
Cie Scène nationale 7 presents: Faust au village , by Jean Giono, with Baptiste Relat.
Reservations recommended.
