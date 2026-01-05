Théâtre Faust au village Base Nature Vassieux-en-Vercors

Théâtre Faust au village

Base Nature 2350 route des Granges Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 18:00:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Cie Scène nationale 7 présente Faust au village , de Jean Giono, avec Baptiste Relat.

Réservation conseillée.

.

Base Nature 2350 route des Granges Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 41 67 55 basenaturevercors@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cie Scène nationale 7 presents: Faust au village , by Jean Giono, with Baptiste Relat.

Reservations recommended.

L’événement Théâtre Faust au village Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Vercors Drôme