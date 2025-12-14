Théâtre Fayen espace Madeleine Fay-de-Bretagne
Théâtre Fayen espace Madeleine Fay-de-Bretagne samedi 31 janvier 2026.
Théâtre Fayen
espace Madeleine Salle Denise Grey Fay-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-01-31
Pièce de théâtre Feu Monsieur de Marcy revient !
En 1994, le Théâtre Fayen faisait vibrer la scène avec cette pièce de Max Régnier et Raymond Vincy
En 2026, nous rallumons la flamme quelques touches de modernité, des visages neufs, une mise en scène repensée…
Début des réservations 13 décembre 2025.
Le passé refait surface… plus vivant que jamais ! .
espace Madeleine Salle Denise Grey Fay-de-Bretagne 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 70 05 57 55
English :
Play The late Monsieur de Marcy returns!
L’événement Théâtre Fayen Fay-de-Bretagne a été mis à jour le 2025-12-12 par Pays Erdre Canal Forêt