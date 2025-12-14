Théâtre Fayen espace Madeleine Fay-de-Bretagne

Théâtre Fayen

espace Madeleine Salle Denise Grey Fay-de-Bretagne Loire-Atlantique

Début : 2026-01-31

fin : 2026-03-07

2026-01-31

Pièce de théâtre Feu Monsieur de Marcy revient !

En 1994, le Théâtre Fayen faisait vibrer la scène avec cette pièce de Max Régnier et Raymond Vincy

En 2026, nous rallumons la flamme quelques touches de modernité, des visages neufs, une mise en scène repensée…

Début des réservations 13 décembre 2025.

Le passé refait surface… plus vivant que jamais ! .

espace Madeleine Salle Denise Grey Fay-de-Bretagne 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 70 05 57 55

Play The late Monsieur de Marcy returns!

