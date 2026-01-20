Théâtre Féminines de Pauline Bureau La Fabrique Valence

Théâtre Féminines de Pauline Bureau La Fabrique Valence vendredi 6 février 2026.

Théâtre Féminines de Pauline Bureau

La Fabrique 78 avenue Maurice Faure Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 20:30:00
fin : 2026-02-06 20:30:00

Date(s) :
2026-02-06

Une comédie dramatique footballistique.
  .

La Fabrique 78 avenue Maurice Faure Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 79 54 02 16  reservation@indice2.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A soccer comedy-drama.

L’événement Théâtre Féminines de Pauline Bureau Valence a été mis à jour le 2026-01-20 par Valence Romans Tourisme