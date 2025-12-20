Théâtre Femme Hérisson Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye
Durée 60 minutes.
Par la compagnie Le Petit Théâtre de Pain.
Une femme d’une quarantaine d’années est appelée en urgence au service de transplantation pour bénéficier d’une greffe.
Au-delà du vécu de la chambre stérile, où on ne reconnaît pas le jour de la nuit , au-delà de l’expérience de l’univers de l’hôpital-ville , il s’agit d’un voyage entre plusieurs vies cumulées en elle, liées à son identité multiple, aux différentes périodes de sa vie mais également à celles de l’Histoire.
Au fil du récit, d’autres greffes se révèlent linguistiques, culturelles, affectives. .
Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49
