Théâtre Femme Hérisson Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye

Théâtre Femme Hérisson

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

2026-01-15

Durée 60 minutes.

Par la compagnie Le Petit Théâtre de Pain.

Une femme d’une quarantaine d’années est appelée en urgence au service de transplantation pour bénéficier d’une greffe.

Au-delà du vécu de la chambre stérile, où on ne reconnaît pas le jour de la nuit , au-delà de l’expérience de l’univers de l’hôpital-ville , il s’agit d’un voyage entre plusieurs vies cumulées en elle, liées à son identité multiple, aux différentes périodes de sa vie mais également à celles de l’Histoire.

Au fil du récit, d’autres greffes se révèlent linguistiques, culturelles, affectives. .

