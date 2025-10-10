Théâtre Femme non rééducable La Ferté-Bernard

Théâtre Femme non rééducable

Salle Athéna La Ferté-Bernard Sarthe

Début : 2026-03-05 20:00:00

Journaliste russe, Anna Politkovskaïa a bravé la censure pour raconter la vérité sur la 2e guerre en Tchétchénie.

Ses articles, courageux et dérangeants, allaient à l’encontre de la propagande officielle. Incorrigible pour les autorités, elle fut assassinée en 2006 à Moscou.

Une ingénieuse scénographie et une écriture vibrante servent cette pièce de la Chouette Compagnie qui dresse le portrait d’une héroïne contemporaine.

Un hommage à la liberté d’expression et à ceux qui la défendent. .

Salle Athéna La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire

