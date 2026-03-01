THÉÂTRE FEMME NON-RÉÉDUCABLE THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens

THÉÂTRE FEMME NON-RÉÉDUCABLE

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-03-12

Début : 2026-03-12 20:30:00

fin : 2026-03-12 21:50:00

Date(s) :

2026-03-12

Un spectacle coup de poing qui touche en plein cœur et secoue les consciences à l’heure où la guerre frappe toujours en Ukraine, c’est un hommage à une femme d’exception, journaliste d’investigation, Anna Politkovskaia (1958-2006).

Par petites touches, avec retenue et sans pathos, la comédienne brosse le destin de cette journaliste russe, fervente défenseuse de la liberté. Elle n’a eu de cesse de dénoncer les atrocités commises par l’armée russe en Tchétchénie, les aberrations du système, la dégradation des libertés publiques, la corruption qui gangrène la Russie. Pour l’état-major, elle était La folle de Moscou ou la femme non rééducable .

S’appuyant sur une ingénieuse scénographie et gardant le rythme des chapitres dont les titres sont projetés en fond de scène, les événements défilent chronologiquement jusqu’à la terrible fin.

Le journal Nova Gazeta auquel elle collaborait a été contraint de suspendre sa parution en mars 2022 en raison d’une nouvelle loi qui punit de 15 ans de prison toute diffusion d’information non alignée sur le discours du Kremlin sur la guerre en Ukraine.

Production Matrioshka productions, Atelier Théâtre Actuel et Chouette Production

Durée 1h15

À partir de 12 ans

Distribution texte Stefano Massini traduit de l’italien par Pietro Pizzuti Femme non rééducable, mémorandum théâtral sur Anna Politkovskaïa écrit par Stefano Massini est publiée et représentée par L’ARCHE Éditeur et Agence théâtrale www.arche-éditeur.com mise en scène Tadrina Hocking avec Pierre Berçot et Caroline Rochefort assistant mise en scène Stéphane Duclot créateur lumière François Leneveu musique et son Goyave costumes Julia Allègre 20 .

English :

At a time when war is still raging in the Ukraine, this hard-hitting show is a tribute to the exceptional investigative journalist Anna Politkovskaia (1958-2006).

