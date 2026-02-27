Théâtre Femme non-rééducable Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax

Théâtre Femme non-rééducable

Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

De Stefano Massini

Anna Politkovskaïa, journaliste russe, couvre la guerre en Tchétchénie. Militante des droits de

l’homme, elle dérange et parle trop. Travailleuse infatigable, elle est convaincue que le courage

civique individuel finira par avoir raison de l’État despotique. Le 7 octobre 2006, elle est retrouvée

assassinée dans la cage d’escalier de son immeuble à Moscou.

Inspirée de faits réels, la pièce FEMME NON-RÉÉDUCABLE retrace le destin hors du commun d’Anna

Politkovskaïa, et nous oLre le portrait d’une héroïne contemporaine. .

