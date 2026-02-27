Théâtre Femme non-rééducable Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax
Théâtre Femme non-rééducable Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax dimanche 8 mars 2026.
Théâtre Femme non-rééducable
Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
De Stefano Massini
Anna Politkovskaïa, journaliste russe, couvre la guerre en Tchétchénie. Militante des droits de
l’homme, elle dérange et parle trop. Travailleuse infatigable, elle est convaincue que le courage
civique individuel finira par avoir raison de l’État despotique. Le 7 octobre 2006, elle est retrouvée
assassinée dans la cage d’escalier de son immeuble à Moscou.
Inspirée de faits réels, la pièce FEMME NON-RÉÉDUCABLE retrace le destin hors du commun d’Anna
Politkovskaïa, et nous oLre le portrait d’une héroïne contemporaine. .
Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 20 65
English : Théâtre Femme non-rééducable
